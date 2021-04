Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric enfin fixé pour son avenir ?

Publié le 19 avril 2021 à 22h30 par A.C.

En fin de contrat, Luka Modric devrait poursuivre son aventure au Real Madrid, club qu’il a rejoint en 2012.

Les prolongations des joueurs de plus de 30 ans, même les plus emblématiques, posent souvent problème au Real Madrid. Il n’y a qu’à voir ce qui est en train de se passer avec Sergio Ramos, véritable idole et capitaine du Real Madrid, qui pourrait bien partir libre en juin prochain. Il n’est toutefois pas le seul, puisque Luka Modric est également en fin de contrat. Mais pour le Croate, tout devrait s’arranger. Plusieurs sources ont en effet annoncé ces derniers jours que le milieu de 35 ans devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid...

Tout est bouclé pour Modric