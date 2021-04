Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est encore ouvert pour Lloris !

Publié le 19 avril 2021 à 22h10 par A.C.

Hugo Lloris, gardien de Tottenham et de l’équipe de France, serait suivi de près par le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain peut compter sur un Keylor Navas tout bonnement impérial cette saison. Pourtant, Leonardo semble avoir d’autres projets pour le poste de gardien du PSG. En Italie, La Gazzetta dello Sport a encore récemment parlé de l’intérêt pour Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le Milan AC se termine en juin prochain. Mais les médias anglais ont lancé une petite bombe, annonçant que le directeur sportif du PSG serait plutôt sur les traces d’Hugo Lloris, gardien de Tottenham et capitaine de l’équipe de France, dont le contrat se termine en juin 2022.

Tottenham et Lloris ne savent pas ce qu’ils vont faire