Mercato - ASSE : Le départ d'un attaquant est confirmé !

Publié le 21 avril 2021 à 22h10 par La rédaction

Prêté par Cologne à Saint-Etienne lors du mercato hivernal, Anthony Modeste vient de subir une opération pour soigner une pubalgie. Sa saison d’ores et déjà terminée, il repartira en Allemagne à la fin de cette dernière.

Anthony Modeste avait été prêté lors du tout dernier jour du mercato hivernal par le FC Cologne pour donner un peu plus de poids à l’attaque de l’ASSE, en difficulté cette saison. Après huit matches et aucun but marqué, le retour de l’attaquant français en Allemagne est désormais acté.

Fin de saison pour Anthony Modeste

En effet, comme annoncé dans un communiqué publié sur le site officiel de l’AS Saint-Etienne, Anthony Modeste a été opéré dans le but de soigner une pubalgie. Alors que la fin de la saison approche, l’ancien joueur de Bordeaux ne reviendra pas avant la fin de celle-ci et retrouvera l'Allemagne avec Cologne la saison prochaine. Un retour en France complètement manqué pour un joueur qui avait été très performant à Hoffenheim (2013-2015) et lors de son premier passage au FC Cologne (2015-2018).