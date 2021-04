Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Andoni Zubizarreta lâche un indice sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 21 avril 2021 à 22h00 par La rédaction

Mythique gardien du FC Barcelone entre 1986 et 1994 et dernièrement directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta s’est exprimé au sujet de Lionel Messi, en fin de contrat en juin en Catalogne.

Partira, partira pas... Personne ne peut aujourd’hui prédire le futur de Lionel Messi, dont le contrat avec son club de toujours, le FC Barcelone, se termine à la fin du mois de juin. Alors qu’elle avait déjà demandé à partir l’été dernier, la légende argentine avait finalement accepté de rester, mais n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Barça.

«Il doit plus ou moins avoir pris sa décision»