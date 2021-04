Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman envoie un message très clair à Messi !

Publié le 23 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que le contrat de Lionel Messi s'achève le 30 juin prochain, Ronald Koeman a évoqué ce dossier plus que tendu du côté du FC Barcelone.

A l'image de nombreux joueurs, Lionel Messi voit son contrat prendre fin le 30 juin. Et alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail, la menace d'un départ libre existe d'autant plus que le PSG serait aux aguets dans ce dossier. La nomination de Joan Laporta à la présidence du Barça semble avoir donné un atout au club blaugrana . Dans une interview à Voetbal International , Ronald Koeman s'est d'ailleurs prononcé sur ce feuilleton.

Koeman évoque l'avenir de Messi