Mercato - Barcelone : Nouveau gros rebondissement dans le feuilleton Messi !

Publié le 22 avril 2021 à 16h00 par La rédaction

Alors que la fin du contrat de Lionel Messi arrive à grands pas, il n’y a toujours pas eu de rencontre entre Jorge Messi, père et agent de la star argentine et Joan Laporta, président du FC Barcelone.

Lionel Messi sera officiellement un joueur libre dans à peine plus de deux mois. Si personne ne sait encore de quoi sera fait le futur de l’Argentin, il n’est pas impossible qu’il quitte le FC Barcelone. Alors qu’il avait demandé partir l’été dernier, après la déroute face au Bayern Munich lors du Final 8 de la Ligue des champions, la Pulga avait accepté de rester, toutefois sans prolonger.

Pas de rencontre pour le moment