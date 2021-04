Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prend un gros risque dans ce dossier sensible…

Publié le 22 avril 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Florian Thauvin arrivera à expiration en juin prochain, l’attaquant français serait à fleur de peau en raison des choix tactiques de Jorge Sampaoli. Une politique risquée de la part du technicien argentin, d’autant que Pablo Longoria a intensifié ses négociations avec l’international français…

Au même titre que Jordan Amavi et Valère Germain, Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Annoncé avec insistance dans le viseur de plusieurs écuries étrangères comme le Milan AC, le FC Séville ou encore Leicester, l’ancien Bastiais pourrait donc partir libre, et ce même si Jorge Sampaoli a récemment rappelé en conférence de presse qu’il aimerait s’appuyer sur Thauvin pour l’avenir du projet McCourt : « Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach », a indiqué l’entraîneur de l’OM. Un discours très clair, et pourtant, Sampaoli ne semble pas faire forcément ce qu’il faut pour pouvoir convaincre Florian Thauvin de rester.

Thauvin piqué par les choix de Jorge Sampaoli

L’Equipe a en effet indiqué dans ses colonnes du jour que Florian Thauvin commencerait à être sérieusement agacé et frustré par la manière dont l’utilise Jorge Sampaoli, qui a aligné son joueur à trois postes différents depuis sa prise de fonction sur le banc de l’OM. Samedi dernier par exemple, Thauvin a été titularisé dans un rôle assez inhabituel de de piston gauche dans un milieu à cinq, et cette situation commencerait à le tendre comme en témoigne d’ailleurs son altercation mardi avec Alvaro Gonzalez durant une séance d’entraînement, au cours d’un exercice qui était pourtant banal et qui ne justifiait pas une telle tension. Jorge Sampaoli semble donc prendre un risque majeur dans son utilisation de l’attaquant français, surtout que l’OM a entamé depuis plusieurs semaines un marathon pour tenter de le prolonger.

Longoria donne tout pour conserver Thauvin