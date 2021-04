Foot - OM

OM - Clash : Thauvin tout proche de déclencher une bagarre en interne ?

Publié le 22 avril 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Durant la séance d’entraînement de mardi, Florian Thauvin aurait eu une vive altercation avec Alvaro Gonzalez. Et les deux joueurs de l’OM auraient même été tout proches d’en venir aux mains…

S’il fait partie des grandes figures et des éléments offensifs décisifs de ces dernières années à l’OM, Florian Thauvin ne s’est pas toujours fait que des amis au sein du club phocéen. En effet, l’international français a déjà eu par le passé plusieurs altercations avec Dimitri Payet, et les deux hommes n’ont jamais vraiment dissimulé leurs mauvais rapports. Par ailleurs, L’Equipe rappelle dans ses colonnes du jour un clash entre Thauvin et Morgan Sanson en 2019 la veille d’un match contre la Lazio, qui étaient pourtant relativement proches à l’époque à l’OM. Mais un nouvel épisode a éclaté en début de semaine…

Thauvin et Alvaro se sont accrochés