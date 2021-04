Foot - OM

OM : L'énorme coup de gueule d'Alvaro Gonzalez sur la Super Ligue !

Publié le 19 avril 2021 à 16h10 par A.M.

Petit à petit, les langues se délient concernant la Super Ligue, créée officiellement dimanche soir. Et les avis sont globalement négatif à l'image d'Alvaro Gonzalez, vivement opposé à ce projet.

A l'initiative de 12 des plus grands clubs européens, la Super Ligue a officiellement vu le jour. Cette ligue semi-fermée cherche à concurrencer les compétitions européennes existantes en réunissant les meilleures équipes et donc le meilleurs joueur du monde. Un projet loin de faire l'unanimité puisque plusieurs présidents de clubs se sont déjà positionnés contre comme au PSG ou au Bayern Munich. Mais les joueurs également ne semblent pas emballés. Ander Herrera craint même que « si cette Super Ligue européenne voit le jour, ces rêves sont terminés, l’illusion des fans des équipes qui ne sont pas des géants de pouvoir gagner sur le terrain afin de participer aux meilleures compétitions est terminée ».

«Je crois au football modeste»

Un avis partagé par Alvaro Gonzalez. « Je crois au football modeste, aux petits clubs qui veulent faire face aux grands clubs, à un sport à l'écart de l'égoïsme et des égos. Je crois au mérite du sport et au sacrifice de ceux qui se battent pour être meilleurs à chaque saison. Pour, le football c'est ça : vouloir être meilleur chaque jour et avoir l'opportunité de le montrer. Je ne crois pas au football pour quelques-uns », écrit le défenseur de l'OM sur son compte Twitter .