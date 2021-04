Foot - OM

OM : Frank McCourt est interpellé pour la Super Ligue !

Publié le 21 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Alors qu'aucun club français n'est pour l'instant prévu pour disputer la Super Ligue, l'économiste Vincent Chaudel estime que ce serait pourtant une incroyable opportunité pour l'OM.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter. Voilà la liste des 12 clubs fondateurs de la Super Ligue. Une liste sur laquelle ne figure aucun club français puisque le PSG a refusé d'y participer. L'OL, par le biais de Jean-Michel Aulas, a également affiché sa ferme opposition à ce projet. Quid de l'OM. Mais pour l'économiste Vincent Chaudel, de l'Observatoire du Sport-Business, Frank McCourt aurait du mal à refuser s'il était invité.

«Ce serait l'assurance d'avoir un gros club avec de très gros moyens»