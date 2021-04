Foot - OM

OM : McCourt prêt à se mêler à l'énorme projet de Super Ligue ? Riolo répond !

Publié le 19 avril 2021 à 11h10 par La rédaction

Alors que la planète football est en ébullition suite à l’annonce de la SuperLeague ce dimanche, aucun club français ne fait parti des 12 premiers participants. Pourtant, il se dit dans les coulisses que certains clubs, comme l'OM par exemple, aimeraient bien être de la partie.

Dimanche, la création Super Ligue a été officialisée par les douze clubs fondateurs que sont le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Et grande surprise, le PSG a pour le moment décidé de rester en retrait par rapport à l'organisation de cette grande compétition, qui fait l'effet d'un gros coup de tonnerre pour les hautes instances du football européen. De son côté, Daniel Riolo a indiqué que le PSG devrait finir par accepter une participation à cette Super Ligue, et qu'il serait accompagner chaque année d'un autre club français. Une aubaine pour l'OM ?

L’OM et Monaco ne diront pas non