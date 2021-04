Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, avenir… Ces révélations sur les intentions de McCourt !

Publié le 22 avril 2021 à 9h30 par T.M.

Face aux différentes rumeurs au sujet d’une vente, Frank McCourt a clairement exprimé ses intentions à long terme du côté de l’OM. Des précisions ont d’ailleurs été apportées sur les plans de l’Américain.

Depuis 2016, Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. Mais selon certains, cela pourrait changer d’ici peu. En effet, de nombreuses rumeurs ont fait état d’une vente imminente du club phocéen aux Saoudiens et Al-Walid Bin Talal. Toutefois, face à ces bruits de couloir, McCourt n’a cessé de répéter qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’OM. Récemment, l’Américain avait même exprimer son intention de s’inscrire sur le long terme sur la Canebière puisque ses fils pourraient ensuite lui succéder à la tête de l’OM.

Pas de vente maintenant, mais…