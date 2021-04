Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Al-Walid Bin Talal aurait pris décision fracassante pour l’OM !

Publié le 22 avril 2021 à 8h45 par T.M.

Annoncé comme le futur propriétaire de l’OM à la place de Frank McCourt, Al-Walid Bin Talal pourrait finalement être très loin de débarquer sur la Canebière.

Le dossier de la vente de l’OM n’en finit plus d’animer l’actualité phocéenne. Depuis plusieurs mois désormais, les informations se multiplient à ce sujet et chacun donne une version différente. En effet, alors que de nombreux démentis ont été apportés, y compris par Frank McCourt en personne, certains persistent à dire que l’OM va être vendu et le serait même déjà. « L’OM est vendu, et l’officialisation est pour bientôt », annonçait ce mercredi une source à So Foot . Et ce sont les Saoudiens avec Al-Walid Bin Talal qui pourraient débarquer sur la Canebière. Ou pas…

« Il aurait dit non »