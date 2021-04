Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un concurrent colossal débarque pour Memphis Depay !

Publié le 23 avril 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait s’attacher les services de Memphis Depay, le club catalan serait loin d’être le seul à travailler sur la piste menant à l’actuel joueur de l’OL.

Et si le successeur de Luis Suarez au FC Barcelone était Memphis Depay ? L’Uruguayen est en effet parti l’été dernier à l’Atlético de Madrid, et il n’a jamais pu être remplacé dans la mesure où le Barça manquait de liquidités. Pourtant, les Blaugrana étaient alors cités sur les traces de plusieurs joueurs, notamment celles de Lautaro Martinez et de Memphis Depay. Et si le premier cité serait désormais proche de prolonger à l’Inter, la piste menant au Néerlandais serait toujours d’actualité pour les Catalans. Il faut dire que Memphis Depay sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et qu’il permettrait donc au FC Barcelone de se renforcer à moindre coût.

La Juventus serait venue aux renseignements pour Memphis Depay