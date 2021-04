Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des heures décisives pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 23 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a fait part de sa volonté de voir Lionel Messi apposer sa signature sur un nouveau contrat. Mais à l’instant T, aucune réunion n’aurait vu le jour entre le clan Messi le l’administration blaugrana.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? C’est la question à laquelle différents médias s’entêtent à répondre depuis maintenant des semaines et particulièrement depuis que les élections présidentielles ont vu Joan Laporta devenir le nouveau patron du FC Barcelone en mars dernier. Proche du clan Messi, Laporta pourrait bien être l’une des raisons pour laquelle l’Argentin choisirait de continuer son aventure longue de 21 ans avec le Barça . Néanmoins, il ne faudrait pas totalement s’emballer pour le moment.

« Il n'y a pas encore eu de rencontre entre Jorge Messi et Joan Laporta »