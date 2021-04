Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger est confirmé pour l’avenir de Neymar !

Publié le 22 avril 2021 à 12h45 par T.M.

Pour le moment, Neymar n’a toujours pas officiellement prolonger avec le PSG. De quoi donner espoir au FC Barcelone de possiblement faire revenir le Brésilien.

Comme le10sport.com avait pu vous le confirmer, Neymar et le PSG sont tombés d’accord pour une prolongation de contrat. Actuellement lié jusqu’en 2022, le Brésilien devrait prochainement l’être jusqu’en 2026 et possiblement jusqu’en 2027 puisqu’une année en option est présent dans ce nouveau bail. Reste maintenant à officialiser cette prolongation, ce qui n’a pas encore été faut. Au PSG, on voudrait boucler cela le plus rapidement possible, pourquoi pas avant la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Toutefois, en Espagne, on ne cesse de relancer le possible retour de Neymar au FC Barcelone. D’ailleurs, selon certains, le joueur de Mauricio Pochettino retarderait lui même sa prolongation afin de donner du temps aux Blaugrana.

Barcelone intéressé !