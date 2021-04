Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bluff du Real Madrid avec Kylian Mbappé ?

Publié le 23 avril 2021 à 22h10 par La rédaction

En évoquant la mise en stand-by de la Super Ligue, Florentino Pérez, le président du Real, a annoncé la fin du dossier Mbappe cet été. Info ou intox ? Analyse.

Avec l’arrêt de la Super Ligue, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, l’un des grands instigateurs du projet, s’est exprimé dans les médias espagnols sur l’éventualité d’un recrutement de Kylian Mbappe cet été. A deux reprises, le président merengue a expliqué : « Si on ne signe pas Mbappé cet été, je ne pense pas qu'un supporter se tirera une balle dans la tête. Ils savent que nous faisons de notre mieux, et si les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'elles sont impossibles ». Ou encore : « Sans la Super Ligue, les grandes recrues n’existeront pas. Ni pour le Real Madrid ni pour qui que ce soit d’autre. Si on ne signera pas Mbappé ? Je n’ai pas dit ça. Je parle pour la saison qui vient ».

Pérez bluffe-t-il ?

Dans un contexte où il tente de défendre son projet rémunérateur de Super Ligue, Florentino Pérez bluffe-t-il en annonçant que le Real Madrid n’aurait pas les moyens autrement de lancer une offensive sur Mbappe cet été ? On pourrait le croire, mais certains éléments passés, comme le dossier Sergio Ramos, que le club merengue est prêt à laisser partir libre plutôt que de le prolonger au même niveau de salaire, amènent à penser que les finances du Real sont à un tel niveau que le dossier Mbappe pourrait bien s’avérer problématique.