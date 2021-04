Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue qui pourrait tout changer pour Lionel Messi !

Publié le 23 avril 2021 à 16h00 par T.M.

Donnant la priorité au sportif pour continuer au FC Barcelone, Lionel Messi serait notamment très attentif au dossier Sergio Agüero.

L’annonce a été faite, Sergio Agüero ne continuera pas à Manchester City la saison prochaine. En fin de contrat, l’Argentin ne sera pas prolongé et doit désormais se trouver un nouveau club. Et pour cela, tous les regards se tournent notamment du côté du FC Barcelone. En Catalogne, un buteur est recherché et la solution pourrait donc se nommer Agüero. Un dossier qui pourrait être plus important que jamais puisqu’El Kun est très proche de Lionel Messi et son arrivée pourrait donc peser dans la balance au moment où le numéro 10 blaugrana devra prendre une décision pour son avenir. Et visiblement, Messi ne raterait pas une miette de ce qui se passe avec son compatriote argentin.

Garder Messi grâce à Agüero !