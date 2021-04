Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juventus... Mauro Icardi a tranché pour son avenir !

Publié le 23 avril 2021 à 17h45 par A.C.

Mauro Icardi, lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Son prêt a été globalement un succès et Mauro Icardi a donc été définitivement acheté par le Paris Saint-Germain l’été dernier. Or, Moise Kean est arrivé en toute fin de mercato. Sortant de deux saisons compliquées à l’Hellas Verona et à Everton, l’Italien a littéralement explosé au PSG. Cela a forcément jeté une ombre sur l’avenir d’Icardi, alors que Leonardo semble clairement pencher pour Kean, qu’il souhaiterait garder au-delà de son prêt. Parallèlement, la presse italienne parle toujours d’un intérêt de la Juventus, qui serait même disposée à boucler un échange entre Icardi et Paulo Dybala.

Icardi souhaite rester au PSG