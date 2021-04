Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real Madrid… Le prochain club de Cristiano Ronaldo enfin dévoilé ?

Publié le 23 avril 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo semble plus que jamais en instance de départ à la Juventus. Et son agent, le célèbre Jorge Mendes, aurait intensifié ces dernières heures des négociations avec Manchester United qui semble prendre le dessus sur le PSG et le Real Madrid pour l’attaquant portugais.

Arrivé en provenance du Real Madrid à l’été 2018, Cristiano Ronaldo semble aujourd’hui en rupture avec la Juventus Turin ! Frustré par l’élimination de son équipe dès le 8e de finale de la Ligue des Champions, l’attaquant portugais fait l’objet de nombreuses spéculations sur le marché des transferts, d’autant qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec la Vieille Dame. Et ce dossier serait en train de s’accélérer en coulisses à en croire les dernières révélations de la presse italienne…

CR7 vers MU plutôt qu’au PSG ou au Real

Comme l’a indiqué la Gazzetta dello Sport ce vendredi matin, c’est actuellement Manchester United qui tiendrait la corde pour rapatrier Cristiano Ronaldo l’été prochain. Les Red Devils, qui avaient fait éclore l’attaquant portugais au plus haut niveau européen lors de son passage à Old Trafford entre 2003 et 2009, seraient en négociations avec son agent Jorge Mendes, et pourraient donc prendre le dessus sur le Real Madrid et le PSG dans ce dossier. Leonardo aurait lui aussi coché le nom de CR7, notamment dans l’optique d’un éventuel départ de Kylian Mbappé cet été s’il décide de ne pas prolonger. L’option d’un retour au Real Madrid avait également été évoquée pour Ronaldo, mais le club merengue semble surtout faire passer les dossiers Haaland et Mbappé en priorité plutôt que la star portugaise, qui est sur la fin de sa carrière. En clair, c’est donc Manchester United qui semble bien parti pour recruter Cristiano Ronaldo cet été, même si la Gazzetta précise que le joueur devra opérer à une baisse importante de son salaire pour revenir dans les rangs du club anglais.

La Juventus n’a pas encore abandonné…