Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Gueye revient sur les coulisses de son transfert au PSG !

Publié le 23 avril 2021 à 14h15 par T.M.

Débarqué au PSG à l’été 2019, Idrissa Gueye aurait pu rejoindre le club de la capitale quelques mois auparavant. Un dossier sur lequel est d’ailleurs revenu la femme de l’international sénégalais.

Suite au départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG a longtemps cherché ce milieu de terrain capable d’évoluer devant la défense. Et à l’été 2019, Thomas Tuchel a vu son souhait être exaucé en voyant Idrissa Gueye débarquer en provenance d’Everton. Passé par le LOSC, le Sénégalais a ainsi fait son retour en Ligue 1, mais cela aurait pu se faire quelques mois auparavant. En effet, en janvier 2019, alors que Leandro Paredes avait déjà posé ses valises au PSG, le club de la capitale avait négocié jusqu’au dernier avec les Toffees en vain. Et finalement Idrissa Gueye a dû patienter quelques mois supplémentaires pour rejoindre Paris.

« Un jour il devait s’engager au PSG et le lendemain c’était non »