Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le tarif est fixé pour la nouvelle piste de Claude Puel !

Publié le 23 avril 2021 à 15h10 par D.M.

Afin de remplacer Anthony Modeste, l’ASSE aimerait recruter Batuhan Kör, sous contrat jusqu’en 2023 avec Bursaspor. Un jeune joueur suivi également par Galatasaray et Besiktas.

« Pour Anthony Modeste, c’est une vraie déception, il y avait une motivation de sa part pour venir, notamment par rapport à son père. Il y a de là frustrations je le remercier pour son apport dans le vestiaire. Les bons conseils qu’il a pu prodiguer. » Présent en conférence de presse ce jeudi, Claude Puel a laissé entendre que l’aventure stéphanoise d’Anthony Modeste était terminée. Opéré d’une pubalgie, l’attaquant ne devrait plus porter les couleurs de l’ASSE cette saison et devrait retourner à Cologne à l'issue de son prêt. Le club du Forez va devoir lui trouver un remplaçant et un joueur aurait retenu l’attention des Verts .

Bursaspor réclame 3M€ pour se séparer de Kör