Mercato - ASSE : Claude Puel va connaître un terrible échec à 2M€ !

Publié le 22 avril 2021 à 18h10 par A.M.

Opéré d'une pubalgie, Anthony Modeste va rater le reste de la saison et retournera à Cologne à l'issue de la saison. Un échec qui aura tout de même coûté 2M€ à l'ASSE.

La quête d'un avant-centre n'aura pas été de tout repos pour l'AS Saint-Etienne. En effet, à l'issue du mercato d'été, les Verts semblaient tout proche d'obtenir le prêt de M'Baye Niang, qui ne jouait plus au Stade Rennais. Mais à cause de l'irruption de nombreux agents dans ce dossier, le deal a capoté au dernier moment. Cet hiver, l'ASSE a donc repris sa recherche d'un attaquant et s'est rapidement tourné vers Mohamed Mostefa qui a finalement rejoint Galatasaray suite à un désaccord entre le club du Forez et Zamalek. C'est finalement Anthony Modeste qui a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance de Cologne dans les dernières heures du mercato.

Au total, Modeste aura coûté 2M€ à l'ASSE