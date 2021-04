Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La vérité éclate à propos de Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Ces dernières semaines, il a été question d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Et à ce sujet, Florentino Pérez a tenu à être clair.

Depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, la Vieille Dame passe totalement à côté de sa saison et pour assouvir sa soif de trophées, le Portugais pourrait aller voir ailleurs. Mais où ? Annoncé encore et toujours du côté du PSG, Cristiano Ronaldo a également été lié au Real Madrid. Après avoir quitté la Casa Blanca, là où il a été tout gagné à la fois personnellement et collectivement, en 2018, CR7 pourrait donc faire son retour dans la capitale espagnole.

La version du Real Madrid