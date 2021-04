Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga apporte une mauvaise nouvelle à Zidane !

Publié le 23 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Au Real Madrid, Eduardo Camavinga serait également l’un des objectifs pour cet été. Toutefois, du côté du joueur de Rennes, la Casa Blanca n’est pas la seule option.

Pour cet été, le Real Madrid verrait les choses en grand. En effet, Florentino Pérez voudrait offrir certaines des plus grandes stars à Zinedine Zidane et les deux grandes priorités seraient claires : Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Cependant, l’attaquant du PSG et celui du Borussia Dortmund ne seraient pas les seuls à figurer dans les petits papiers merengue. Egalement annoncé comme un grand talent en devenir, Eduardo Camavinga a aussi tapé dans l’oeil du Real Madrid. Mais pas seulement…

Le Bayern plutôt que le Real ?