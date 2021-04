Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt devrait perdre un joueur important !

Publié le 23 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM et alors qu’il fait désormais partie des éléments indispensables du projet McCourt, Boubacar Kamara a clairement expliqué qu’il pourrait partir lors du prochain mercato.

Pur produit issu du centre de formation de l’OM, Boubacar Kamara est aujourd’hui un titulaire indiscutable du club phocéen. Reconverti avec succès au poste de milieu défensif ces dernières années, l’international espoirs français est annoncé sur le départ l’été prochain, et ce malgré la volonté de son entraîneur Jorge Sampaoli : « Kamara est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Il y a différentes positions dans le football. Celui du coach qui veut les meilleurs joueurs, le club qui doit gérer les contrats et celui du joueur qui veut connaître sa situation. J'espère le conserver mais je ne pense pas avoir le pouvoir sur ça », a expliqué l’entraîneur de l’OM. Mais il aura du mal à conserver sa pépite…

Kamara se projette sur un départ