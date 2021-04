Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Laporta avec ce protégé de Raiola !

Publié le 22 avril 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone s’intéresserait à Alessio Romagnoli, le défenseur du Milan AC songerait sérieusement à changer de club dès le prochain mercato estival si sa situation n'est pas réglée d'ici-là.

Après des débuts fracassants au FC Barcelone, Samuel Umtiti s’est peu à peu perdu en Catalogne, la faute à des blessures récurrentes depuis le mondial en 2018. N’ayant participé qu’à treize rencontres toutes compétitions confondues, l’international français n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman et semble se diriger vers un départ à la fin de la saison. Le Barça devra donc se renforcer en défense, et alors qu’Eric Garcia (Manchester City) semble proche, le club culé lorgnerait également d’autres joueurs, à l’instar d’Alessio Romagnoli. Le défenseur du Milan AC tarde à prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022 et ne fermerait pas la porte au FC Barcelone.

Le départ d’Alessio Romagnoli se précise