Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça joue son va-tout pour une pépite de Guardiola !

Publié le 22 avril 2021 à 21h30 par Th.B.

Conscient de la situation économique dans laquelle se trouve le FC Barcelone, Joan Laporta continuerait de renégocier les termes du contrat avec le clan Garcia dont la volonté de revenir au Barça serait toujours aussi forte.

Le FC Barcelone dispose d’une belle opportunité avec Eric Garcia, dont le contrat à Manchester City expire en juin prochain. Néanmoins, Joan Laporta aimerait renégocier les termes de l’accord trouvé avec la direction catalane ces derniers mois selon ESPN. Élu président par les socios blaugrana le 7 mars dernier, Laporta sait que le club traverse une situation financière délicate et qu’il serait dans son intérêt de ne pas faire flamber la masse salariale. Ce serait la raison pour laquelle, une réunion entre les agents du défenseur central de 20 ans et les dirigeants du FC Barcelone auraient eu lieu la semaine dernière. Et les négociations se poursuivraient toujours.

Garcia voudrait toujours signer au FC Barcelone, mais…