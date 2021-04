Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danger confirmé pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 23 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il est annoncé comme étant la grande priorité offensive du Real Madrid alors que son avenir au PSG est encore très incertain, Kylian Mbappé est bien pisté par le club espagnol comme l’a laissé entendre Florentino Pérez.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé va bientôt faire un choix décisif pour son avenir : prolonger son bail, ou bien envisager un départ dès le prochain mercato estival, Leonardo ne prenant pas le risque de le voir partir libre un an plus tard. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les négociations bloquent actuellement avec Mbappé qui a peur d’être bloqué pour les années à venir en prolongeant avec le PSG. Et du coup, le Real Madrid rode toujours…

Pérez lâche ses vérités sur Mbappé