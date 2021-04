Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une ouverture avec cette grande star !

Publié le 23 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid et alors qu’il est annoncé dans le viseur du PSG, Sergio Ramos a reçu un coup de pression de la part de Florentino Pérez. De quoi faire les affaires de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier ?

Capitaine emblématique du Real Madrid dont il porte les couleurs depuis maintenant plus de 15 ans, Sergio Ramos (35 ans) semble pourtant arriver au bout de son aventure avec le club merengue . Le contrat du défenseur espagnol prendra fin en juin prochain, et les négociations avec le Real Madrid ne progressent pas depuis plusieurs mois. De plus, le PSG surveillerait de près l’évolution du dossier, Nasser Al-Khelaïfi souhaitant recruter Ramos libre l’été prochain. Et il pourrait bien obtenir ce qu’il souhaite…

Le Real Madrid ne s’alignera pas pour Ramos