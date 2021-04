Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande condition est fixée pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 22 avril 2021 à 10h45 par T.M.

Dernièrement, l’avenir de Mauro Icardi au PSG s’est assombri. Pour autant, le départ de l’Argentin serait encore loin d’être assuré…

Recruté définitivement par le PSG l’été dernier, Mauro Icardi a encore un contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale. Toutefois, la saison prochaine, ce n’est pas certain que l’on voit l’Argentin du côté du Parc des Princes. En effet, de plus en plus de rumeurs font écho d’un possible départ de l’ancien de l’Inter Milan. D’ailleurs, selon les dernières informations de Calciomercato.com , Icardi aurait bien été mis sur la marché des transferts et Leonardo aimerait en récupérer au moins 50M€.

Tout dépendra de Moise Kean !

L’avenir de Mauro Icardi pourrait donc s’écrire loin du PSG ou pas. En effet, comme l’a développé le média transalpin, le départ de l’international argentin serait loin d’être acté. Ainsi, le sort d’Icardi serait lié à celui de Moise Kean. Entre les deux attaquants parisiens, il ne devrait en rester qu’un la saison prochaine. Mais qui ? Alors que Leonardo étudierait la possibilité de conserver l’actuel attaquant prêté par Everton, si cela n’était pas possible alors Mauro Icardi devrait rester au PSG. Affaire à suivre…