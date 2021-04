Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contrat bientôt entre les mains de Messi ?

Publié le 23 avril 2021 à 17h10 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta ne cesserait de travailler pour que Lionel Messi prolonge son contrat courant jusqu’en juin prochain au Barça. Et une offre de trois ans serait susceptible d’être formulée au capitaine blaugrana.

Le FC Barcelone retient son souffle. Que ce soit au niveau de la présidence, du vestiaire, des supporters ou encore du staff technique. En effet, Lionel Messi se trouvé à quelques semaines de l’expiration de son contrat, qui prendra fin le 30 juin prochain. Si aucun accord ne venait à être trouvé d’ici-là, le capitaine et légende vivante du FC Barcelone ira donc voir ailleurs. Entraîneur du Barça , Ronald Koeman ne veut pas voir cela se produire et l’a une énième fois fait savoir en conférence de presse jeudi soir après la victoire du FC Barcelone face à Getafe (5-2) au cours de laquelle celui qui est surnommé La Pulga a trouvé à deux reprises le chemin des filets. « La décision est entre ses mains. (…) J’espère il continuera pendant de nombreuses années ». Comme il l’a fait savoir au cours de sa campagne électorale et depuis son élection, Joan Laporta cherche à prolonger à tout prix le contrat de Lionel Messi. Et le président du FC Barcelone aurait arrêté son choix sur la formule de l’éventuel futur contrat de Messi.

Le Barça prévoit de prolonger Messi pour… 3 saisons !