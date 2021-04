Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec Eduardo Camavinga !

Publié le 23 avril 2021 à 15h30 par T.M.

Tombé sous le charme d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid pourrait bien lancer l’assaut cet été afin de récupérer l’actuel joyau de Rennes. Et pour Zinedine Zidane, cela pourrait bien sentir bon concernant la future arrivée de Camavinga.

L’été dernier, compte tenu du contexte sanitaire et les répercussions financières, le Real Madrid avait remis à plus tard ses grosses opérations. Et pour la Casa Blanca, plus tard serait maintenant. En effet, à l’occasion du prochain mercato estival, Florentino Pérez pourrait sortir l’artillerie lourde pour renforcer l’effectif de Zinedine Zidane. Au sein de la Casa Blanca, on aurait d’ailleurs de grands rêves : recruter Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Annoncés comme les successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’attaquant du PSG et celui du Borussia Dortmund pourraient donc faire la paire au Bernabeu. Avec Mbappé et Haaland, le Real Madrid souhaite ainsi construire son attaque pour l’avenir et cette politique pourrait également se répercuter dans d’autres secteurs de jeu. Au milieu de terrain, Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric se font de plus en plus vieux et pour remédier à cela, les Merengue souhaiteraient miser sur Eduardo Camavinga, milieu de terrain de Rennes et qui a seulement 18 ans. Le Rennais pourrait donc lui aussi être l’avenir du Real Madrid et selon les derniers échos, ce dossier pourrait être très bien engagé.

Le Real Madrid idéalement placé ?