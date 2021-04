Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle sortie de Zinedine Zidane sur son avenir !

Publié le 23 avril 2021 à 14h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Zinedine Zidane reste au coeur des interrogations, l’entraîneur du Real Madrid ne veut pas se préoccuper de cela pour l’instant.

A l’approche de la fin de la saison, l’avenir de Zinedine Zidane suscite de plus en plus de questions. Malgré un contrat jusqu’en 2022, le Français pourrait ne pas continuer sur le banc du Real Madrid la saison prochain. En effet, bien que la Casa Blanca soit toujours en course en Ligue des Champions et en Liga, la pression est grande sur Zidane, qui, selon certains, pourrait décider de partir de lui même avant la fin de son bail chez les Merengue. Tout le monde donc à en savoir plus sur ce qui attend Zizou, mais ne comptait pas sur lui pour donner des indices à ce sujet.

« Il faut bien finir la saison et après, nous parlerons »