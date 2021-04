Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce du clan Camavinga sur son avenir !

Publié le 23 avril 2021 à 13h00 par T.M.

Cet été, l’heure du départ pourrait sonner pour Eduardo Camavinga. Toutefois, à ce sujet, l’entourage du joueur de Renens a apporté une grosse précision.

La saison dernière, Eduardo Camavinga a totalement explosé du côté de Rennes. De quoi taper dans l’oeil des plus gros clubs européens désormais à l’affût pour tenter de récupérer ce grand talent en devenir. Et Camavinga ferait partie des priorités du Real Madrid pour ce mercato estival, mais pour Zinedine Zidane et la Casa Blanca, la concurrence s’annonce rude. En effet, il est également annoncé que le Bayern Munich serait également dans le coup pour le joueur de Bruno Génésio.

C’est fini pour le Bayern Munich ?