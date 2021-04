Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point du clan Draxler sur son avenir !

Publié le 23 avril 2021 à 11h15 par T.M.

Face aux dernières informations parues à propos de l’avenir de Julian Draxler, l’entourage du joueur du PSG a souhaité rétablir certaines vérités.

A 27 ans, Julian Draxler voit son contrat avec le PSG arriver à son terme. Et alors qu’une prolongation était dernièrement évoquée, l’Allemand aurait finalement fait le choix de faire ses valises afin de relever un nouveau défi. Pour aller où ? L’ancien joueur de Schalke 04 et Wolfsburg pourrait bien faire son retour du côté de la Bundesliga. En effet, selon les dernières informations de Footmercato , le clan Draxler aurait pris les choses en main pour son avenir et aurait notamment proposé le joueur de Mauricio Pochettino au Bayern Munich.

Aucune manoeuvre du clan Draxler ?