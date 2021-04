Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur la prolongation de Florian Thauvin !

Publié le 23 avril 2021 à 9h45 par T.M.

Du côté de l’OM, on fait actuellement tout pour prolonger le contrat de Florian Thauvin. Un souhait qui s’expliquerait par une raison très précise.

Il y a quelques semaines encore, Florian Thauvin était annoncé quasiment partant de l’OM. Mais aujourd’hui, la tendance semble plutôt être à une prolongation pour le champion du monde, actuellement en fin de contrat. En effet, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Pablo Longoria travaille d’arrache pied pour obtenir l’accord de Thauvin. Une prolongation également souhaitée par Jorge Sampaoli. Ce jeudi, l’entraîneur de l’OM a d’ailleurs confirmé son souhait en conférence de presse, avouant : « On espère qu'il va continuer dans le projet, mais la décision viendra de lui et son agent. D'un point de vue sportif on espère qu'il va continuer avec nous ».

Une succession trop compliquée ?