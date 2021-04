Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Kamara... Quelle serait la plus grosse perte pour Sampaoli ?

Publié le 23 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'OM devrait vivre un été très animé avec notamment de nombreux départs, l'effectif de Jorge Sampaoli risque d'être amputé de plusieurs joueurs. Mais lequel manquera le plus au club phocéen ?

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait connaître une sacrée revue effectif pour deux raisons principales. La première est économique puisque le club phocéen a de gros soucis financiers et devra vendre pour renflouer ses caisses. La seconde est plus sportive puisque Jorge Sampaoli, arrivé en cours de saison, cherchera à recruter des joueurs en mesure de s'adapter à son projet de jeu. Par conséquent, de nombreux mouvements devraient animer le mercato de l'OM cet été d'autant plus que plusieurs joueurs sont en fin de contrat le 30 juin prochain tandis que d'autres voient leur prêt arriver à échéance. Mais quel départ serait le plus préjudiciable pour l'OM ?

Une vague de départs à l'OM ?