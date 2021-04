Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à un grand danger dans le dossier Thauvin ?

Publié le 23 avril 2021 à 13h10 par T.M.

Bien qu’une prolongation se rapprocherait pour Florian Thauvin, le voir quitter l’OM en fin de saison est encore possible. D’autant que certains clubs resteraient à l’affût.

L’avenir de Florian Thauvin fait de plus en plus parler à l’OM. Et pour cause, le flou persiste encore et toujours sur le choix que fera l’international français sur la suite à donner à sa carrière. Il y a quelques semaines, la tendance était à un départ en fin de saison, mais devant le forcing de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, Thauvin pourrait désormais se laisser tenter par une prolongation à l’OM. Pour autant, un départ libre n’est pas encore écarté…

Attention au FC Séville !