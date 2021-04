Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, la pièce centrale de la stratégie de Longoria

Publié le 23 avril 2021 à 17h30 par A.C.

Pablo Longoria pourrait profiter de l’intérêt suscité par Boubacar Kamara, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille court jusqu’en juin 2022.

L’été sera très animé pour Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille devra en effet faire face à une grosse vague de départ, avec certains joueurs en fin de contrat et d’autres, dont le prêt se terminera. Cela concerne notamment Florian Thauvin et Jordan Amavi, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Longoria essayé de les prolonger. Pour pallier ces possibles départ et vu la crise actuelle, l’OM devra se montrer particulièrement inventif... mais surtout accepter de peut-être devoir vendre les meilleurs éléments du club. Cela pourrait être le cas de Boubacar Kamara. Le contrat du défenseur de 21 ans se termine dans un peu plus d’un an et actuellement, il est le joueur de l’OM avec la plus grosse valeur marchande. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue en effet à 37M€, loin devant Duje Caleta-Car ou encore Arkadiusz Milik. Mais surtout, Kamara semble particulièrement convoité à l’étranger...

Après le Milan AC, la Juve s’intéresse à Kamara

Si l’on s’en fie aux indiscrétions de L’Équipe , Boubacar Kamara n’aurait pas encore pris de décision définitive concernant son avenir. Mais en attendant, en Italie ça commence à s’activer pour le joueur de l’Olympique de Marseille. Plusieurs médias, dont Milanlive.it , ont récemment évoqué un intérêt prononcé du Milan AC, qui pourrait perdre son capitaine Alessio Romagnoli. Lui aussi est sous contrat jusqu’en 2022 et sa prolongation semble grandement compromise. Pour le remplacer, le Milan AC souhaiterait donc miser sur Kamara. Ce vendredi, Calciomercato.it parle d’une autre piste pour le défenseur de 21 ans, puisque la Juventus serait également dans le coup ! Il ne faut en effet pas oublier que Giorgio Chiellini est en fin de contrat et à 36 ans, il pourrait raccrocher les crampons après l’Euro.

« Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu »