Mercato - OM : Sampaoli affiche un souhait fort pour l’avenir de Kamara !

Publié le 22 avril 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors que Boubacar Kamara affiche un discours relativement flou sur son avenir à l’OM, Jorge Sampaoli affiche malgré tout son envie de le conserver la saison prochaine.

« J'aimerais déjà bien finir la saison, il reste cinq matchs décisifs. J'aimerais me poser cet été et réfléchir sur la suite (...) C'est plus le projet sportif qui peut me convaincre de rester. J'ai un peu tout vécu ici (…) Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », a confié Boubacar Kamara ce jeudi en conférence de presse, jetant ainsi un sérieux froid sur son avenir à l’OM où son contrat court jusqu’en juin 2022. Le jeune milieu défensif phocéen n’exclut pas l’idée d’un départ cet été, et de son côté, Jorge Sampaoli a affiché un autre souhait pour l’avenir de Kamara.

« J’espère le conserver, mais… »