Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Real Madrid… La grosse mise au point de Pérez sur Mbappé !

Publié le 22 avril 2021 à 13h15 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez a assuré ne jamais avoir contacté son homologue du PSG dans l’optique de discuter d’un transfert de Kylian Mbappé.

Le PSG semble être en position de force dans le dossier Kylian Mbappé à présent. En effet, Florentino Pérez a confié que sans les revenus extraordinaires de la Super Ligue, il sera difficile pour n’importe quel club de mener à bien des opérations colossales sur le marché des transferts cet été. D’autant plus que le PSG n’a nullement l’intention de céder Kylian Mbappé comme Nasser Al-Khelaïfi l’a révélé à CBS Sports . « Neymar et Mbappé ? Ils n’iront nulle part. Ils vont rester ici. Nous sommes là, nous faisons partie des meilleures équipes du monde. Alors où vont-ils aller ? Ils ne vont aller nulle part. Si je le garantis ? Bien sûr, ils vont rester ». Le président du PSG a-t-il eu une discussion avec son homologue du Real Madrid pour un transfert de Mbappé lors du prochain mercato.

« Je n'ai pas appelé Al-Khelaïfi »