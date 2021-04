Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s'en tenir pour le successeur de Milik !

Publié le 23 avril 2021 à 17h15 par D.M.

A en croire la presse italienne, l’OM aurait coché le nom de Giacomo Raspadori pour pallier le possible départ d’Arkadiusz Milik. Mais le joueur de Sassuolo ne manquerait pas de prétendants.

Pablo Longoria a réalisé un joli coup lors du dernier mercato hivernal en s’offrant Arkadiusz Milik. Mais l’attaquant polonais pourrait ne pas s’éterniser à l’OM. L’ancien joueur du Napoli pourrait quitter Marseille à la fin de la saison notamment en cas d’offre supérieure à 12M€ de la part d’un club italien. Selon la presse transalpine, la Juventus serait prête à dépenser cette somme, poussant l’OM à penser à l’après Milik. A la recherche d’un attaquant, Pablo Longoria pourrait, de nouveau, chercher son bonheur en Serie A. Calciomercato.com a annoncé que l’OM suivait les prestations de Giacomo Raspadori, sous contrat jusqu’en 2024 avec Sassuolo.

Sassuolo demande 20M€ pour Raspadori