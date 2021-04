Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux obstacles de taille pour la nouvelle piste de Longoria ?

Pablo Longoria aurait une toute nouvelle cible en Serie A, pour pallier le possible départ de Arkadiusz Milik.

C’est une possibilité qui semble devenir réalité de jour en jour. Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik pourrait devrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Il existerait un gentlemen's agreement selon la presse italienne entre Milik et Pablo Longoria, le président de l’OM. Le Polonais aurait en effet un bon de sortie sans qualification en Ligue des Champions, avec une vente qui pourrait se boucler entre 12 et 15M€. Plusieurs se seraient d’ailleurs déjà positionnés, comme la Juventus, l’Atlético de Madrid ou encore l’AS Roma.

