Mercato - OM : Un premier départ parait déjà acté pour cet été !

Devenu un élément majeur du onze-type de l’OM ces dernières années, Boubacar Kamara est l’un des éléments du vestiaire disposant de la plus grosse valeur marchande. D’ailleurs, l’international espoirs français a jeté un énorme froid sur son avenir, laissant entendre qu’il devrait effectivement partir cet été…

Vu sa situation économique actuelle, la direction de l’OM sera contrainte de vendre un ou plusieurs de ses meilleurs joueurs lors du prochain mercato estival. Plusieurs noms ont été évoqués à cet effet ces dernières semaines comme Arkadiusz Milik, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara. Ce dernier, qui est un pur produit issu du centre de formation de l’OM, a été reconverti avec succès par André Villas-Boas du poste de défenseur central à celui de milieu récupérateur, et plusieurs grosses cylindrées européennes envisageraient de recruter Kamara cet été. Et l’international espoirs semble lui-même déjà se projeter vers un transfert…

« Je suis prêt à aller n’importe où »

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Kamara a fait le point sur son avenir, affichant de sérieux doutes à ce sujet : « J'aimerais déjà bien finir la saison, il reste cinq matchs décisifs. J'aimerais me poser cet été et réfléchir sur la suite (...) C'est plus le projet sportif qui peut me convaincre de rester. J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », confie-t-il. En clair, Boubacar Kamara laisse clairement entendre qu’il considèrera toute offre intéressante lors du prochain mercato estival, lui qui n’a plus qu’une seule année de contrat à l’OM. Difficile donc, dans ces conditions, d’envisager un autre scénario pour le jeune milieu défensif.

