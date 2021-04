Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier danger se dessine pour Kamara !

Publié le 23 avril 2021 à 0h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été.

Considéré comme l’un des meilleurs talents produits par le centre de formations de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Boubacar Kamara pourrait déjà plier bagages. Il est en effet le joueur de l’OM avec la plus grande valeur marchande actuellement et en conférence de presse, il ne s’est pas vraiment montré rassurant. « J'aimerais me poser cet été et réfléchir sur la suite. J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir » a expliqué Kamara, ce jeudi. « Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où » Du côté de Jorge Sampaoli on aimerait évidemment le garder à l’OM, mais on semble déjà résigné...

Kamara remplaçant de Romagnoli au Milan AC