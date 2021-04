Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup de bluff de l'Arabie Saoudite avec Frank McCourt ?

Publié le 23 avril 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Alors que les rumeurs sur la vente de l'OM continuent de se multiplier, les plans de l'Arabie Saoudite, et notamment du prince Mohammed Ben Salmane, commencent à être dévoilés.

« L’OM est vendu, et l’officialisation est pour bientôt. Ça a pris du temps parce que McCourt a agacé les acheteurs, à vouloir sortir par la grande porte et faire croire que c’est lui qui va permettre à l’OM de se relever... D’après ce que je sais, il va peut-être garder un petit pourcentage contre certaines contreparties ». Une source proche du dossier de la vente de l’OM a lâché une véritable bombe dans les colonnes de So Foot . Alors qu’il avait assuré que son club n’était pas à vendre, Frank McCourt aurait accepté de passer la main. Une nouvelle confirmation après les propos tenus par Thibaud Vézirian en février dernier : « J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé. Les démentis ? C’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation ». Si l’on en croit ces informations, l’OM pourrait passer sous pavillon saoudien. Le nom d’Al Walid Bin Talal est évoqué depuis de nombreux mois pour prendre la place de Frank McCourt. Annoncé un temps à Newcastle, l’Arabie Saoudite souhaite mettre la main sur un club de football, dans un but purement politique.

« L’OM, il s’agit peut-être d’un coup de bluff »

Selon Raphaël Le Magoariec, doctorant en géopolitique du Golfe spécialisé dans le sport, le football a notamment pour vocation à légitimer les personnes au pouvoir : « Pour les pays du Golfe, le sport représente une sphère symbolique, un espace de mise en scène de leur identité nationale, avec un folklore (musique, danse, animaux) et des éléments géographiques constitutifs (désert, oasis, mer). C’est un récit national qui est conté. Il s’agit de légitimer par ce récit la famille régnante à travers une mise en scène de l’historiographie officielle. Derrière cette volonté de développer l’activité physique – notamment car l’obésité est évaluée à 40% de la population , il y a le désir d’inculquer à la jeunesse des valeurs positives et collectives véhiculées par le sport. Une société heureuse, c’est s’assurer une plus grande facilité de gouvernement, une population moins sensible aux idées de révolte (…) La politique sportive de l’Arabie saoudite sert aussi à susciter la consommation des Saoudiens » a-t-il confié dans les colonnes de So Foot. Pour toutes ces raisons, l’Arabie Saoudite souhaite s’offrir un club de football, afin notamment de redorer son image auprès des pays étrangers et notamment européens. L’OM pourrait bien être un moyen et intéresserait d'ailleurs les investisseurs saoudiens, même si Raphaël Le Magoariec n’exclut pas un énorme coup de bluff : « Le moment d’après épidémie est propice aux investissements et notamment dans le domaine du divertissement. Mais l’OM, il s’agit peut-être d’un coup de bluff, lors d’une période d’instabilité vécue par le football européen, pour tenter d’acquérir un grand club français. »

Mohammed Ben Salmane, le véritable instigateur ?