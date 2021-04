Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Ligue des champions, Super Ligue... Zidane charge l'UEFA !

Publié le 23 avril 2021 à 13h30 par Dan Marciano mis à jour le 23 avril 2021 à 13h52

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane a répondu au président de l'UEFA, qui n'avait pas écarté des sanctions à l'encontre du Real Madrid en raison de son rôle dans la création de la Super Ligue.

Ces derniers jours, il n’a été question que de la Super Ligue. Dimanche dernier, douze des plus grandes équipes européennes (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan, Inter, Juventus, Atlético, Real Madrid, Barcelone) ont décidé de créer cette compétition, censée concurrencer la Ligue des champions, organisée par l’UEFA. Organisée comme une ligue quasi-fermée, comme c’est le cas aux Etats-Unis avec la NBA par exemple, ce tournoi a entraîné une vague de contestations. Les supporters ont exprimé leur mécontentement, tout comme de nombreux dirigeants politiques à l’instar par exemple du Premier Ministre britannique Boris Johnson. Une colère qui s’est diffusée et qui a poussé certaines de ses équipes à revenir en arrière. Dans un premier temps, les clubs de Premier League se sont désengagés et ont été suivis par l’Altético et les formations de Serie A, à l’exception de la Juventus. Toutefois, le dirigeant bianconero, Andrea Agnelli a reconnu que la Super Ligue était déjà terminée : « Si la Super Ligue peut continuer sans les clubs anglais ? Pour être franc et honnête non, évidemment que ça n'est pas le cas ».

« C'est une affaire absurde »