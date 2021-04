Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Le Graët, Deschamps... La sortie hallucinante de l'entourage de Benzema !

Publié le 23 avril 2021 à 8h30 par D.M. mis à jour le 23 avril 2021 à 8h37

Selon l'ancien agent de Karim Benzema, la décision de ne pas sélectionner l'attaquant du Real Madrid en équipe de France ne vient pas de Didier Deschamps, mais de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football.

Auteur de 21 buts cette saison sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema aurait toute sa place dans la liste des joueurs convoqués pour le prochain Euro. Mais l’attaquant n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis le 8 octobre 2015 et une rencontre face à l’Arménie. Benzema a été impliqué dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et a, par la suite, indiqué dans un entretien à la presse espagnole que Didier Deschamps n’était pas raciste, mais qu’il avait « cédé sous la pression d'une partie raciste de la France ». Une sortie lourde de conséquences pour le sélectionneur puisque sa maison en Bretagne a été taguée. « Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille » avait déclaré Deschamps en janvier dernier.

Ne pas sélectionner Benzema ? Une décision de Le Graët selon son entourage