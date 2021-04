Foot - Real Madrid

Real Madrid : Super Ligue, UEFA… Le Bayern envoie un message clair à Pérez !

Publié le 23 avril 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le président du Real Madrid Florentino Pérez cristallise les critiques après le projet mort-né de la Super Ligue européenne, le président du Bayern Munich a tenu à jouer l’apaisement avec son homologue.

Chef de file du projet de la Super Ligue européenne aux côtés d’Andrea Agnelli (Juventus), Florentino Pérez concentre de nombreuses critiques depuis le lancement de la compétition dimanche dernier. Taxé d’égoïste et de cupide, celui qui affirmait vouloir « sauver le football » est plus raillé que jamais par ses homologues en Europe, certains réclamant même des sanctions à l’encontre de son club et des douze autres de la Super Ligue. Mais du côté de Karl-Heinz Rummenigge, l’heure est à l’apaisement. En effet, le président du Bayern Munich a tenu à ne pas envenimer les choses avec Florentino Pérez, un homme qu’il connait depuis de nombreuses années. Cependant, le patron du club bavarois a tout de même tenu à rappeler le président du Real Madrid à la raison.

« Avec Florentino Pérez, j'ai jusque-là toujours eu d'excellents rapports »